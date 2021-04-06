البورصة تعاود الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد جلسة انخفاض حادة أمس، بنسبة بلغت 0.23% إلى مستوى 10218 نقطة.

بينما مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قلص خسائره بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.54% إلى مستوى 10256 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وكانت البورصة أوقف التداولات لمدة 30 دقيقة بمنتصف جلسة أمس من هبوط الأسهم.