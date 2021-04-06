البورصة تعاود الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد جلسة انخفاض حادة أمس، بنسبة بلغت 0.23% إلى مستوى 10218 نقطة.
بينما مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قلص خسائره بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 1.54% إلى مستوى 10256 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.
وكانت البورصة أوقف التداولات لمدة 30 دقيقة بمنتصف جلسة أمس من هبوط الأسهم.
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