صحارى: لسنا شركة "مقاولات" واستقدام شريك فني "أبسط ما يكون"

12:41 م الأربعاء 28 أبريل 2021
صحارى: لسنا شركة "مقاولات" واستقدام شريك فني "أبسط ما يكون"

مجموعة صحارى جروب المملكة المتحدة

كتبت – شيماء حفظي:

قالت مجموعة صحارى جروب المملكة المتحدة، إنها حصلت على موافقة مبدئية من شريك أجنبي، لتقديم عرض فني لتطوير شركة الحديد والصلب.

وجاء ذلك في رد للشركة على ما قالته مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام لـ "مصراوي" بأن الشركة القابضة للصناعات المعدنية لم تتلق عرضا من صحارى حتى الآن.

وكانت الشركة أعلنت حصولها على خطاب ضمان بنكي بقيمة 400 مليون دولار، فيما قال مصدر بالوزارة إن أزمة الحديد والصلب "ليست أزمة تمويل".

وقالت صحارى، في ردها الذي تلقاه مصراوي، إن هناك مئات الشركات المتخصصة في صناعة الصلب، وإنه طالما وجدت القدرة المالية فموضوع الشركة المنفذة هو أبسط ما يكون.

وأوضحت الشركة، أنها حصلت على موافقة من شركة بروميتلز العالمية، على التعاون في تطوير الحديد والصلب "بعد أخذ موافقة الحكومة المصرية".

وقالت صحارى إنها كشركة متقدمة بعرض لتطوير الشركة، فإنها غير ملزمة بتقديم قوائم مالية – وفقا لما طلبته الوزارة، وإن هذا يكون في حالة المناقصات فقط.

كما أوضحت الشركة، أنها ليست شركة مقاولات أو توريدات، لكنها تعمل في "تمويل المشروعات القومية مع جميع حكومات دول العالم"، مشيرة إلى أنها حصلت على "موافقة مبدئية بإصدار خطاب ضمان وستحصل عليه بشكل نهائي بعد موافقة الحكومة المصرية على التطوير".

وقالت الشركة، إن وزارة قطاع الأعمال العام، ترفض مقترحها لتطوير الحديد والصلب لأنه يعتمد على منجم الجديدة، المناسب للأفران العالية وهو المنجم الذي تقوم عليه التجربة نصف الصناعية في شركة المناجم الجديدة.

وأوضحت الشركة في ردها، أنها ستطور المصنع القديم بالشركة من خلال خلط الخام منخفض الرتبة بخام عالي الرتبة، والتعاقد بعقود طويلة الأجل على الخام، بالإضافة إلى وحدات إنتاجية جديدة.

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