الحكومة تخصص 19 مليار جنيه للدعم النقدي في موازنة العام المالي الجديد
كتبت- ياسمين سليم:
أظهر البيان المالي لمشروع موازنة العام الجديد 2021- 2022، أن وزارة المالية خصصت 19 مليار جنيه للدعم النقدي خلال العام المالي الجديد، وهو نفس القيمة المخصصة في العام المالي الجاري.
وتتضمن مخصصات الدعم النقدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
وألقى محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي للموازنة العامة الجديدة أمام البرلمان اليوم خلال جلسة عامة.
وقال البيان المالي إن الحكومة تعتزم استمرار التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.
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