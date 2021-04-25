الحكومة تخصص 19 مليار جنيه للدعم النقدي في موازنة العام المالي الجديد

01:44 م الأحد 25 أبريل 2021
الحكومة تخصص 19 مليار جنيه للدعم النقدي في موازنة العام المالي الجديد

وزارة المالية

كتبت- ياسمين سليم:

أظهر البيان المالي لمشروع موازنة العام الجديد 2021- 2022، أن وزارة المالية خصصت 19 مليار جنيه للدعم النقدي خلال العام المالي الجديد، وهو نفس القيمة المخصصة في العام المالي الجاري.

وتتضمن مخصصات الدعم النقدي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

وألقى محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي للموازنة العامة الجديدة أمام البرلمان اليوم خلال جلسة عامة.

وقال البيان المالي إن الحكومة تعتزم استمرار التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وشبه النقدي الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.

وزارة المالية موازنة العام المالي الجديد الحكومة معاش الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة محمد معيط

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