"المصرية اللبنانية" تناقش آليات منظومة الجمارك الجديدة الاثنين المقبل

كتبت - نرمين إبراهيم:

تناقش لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الاثنين المقبل، آليات المنظومة الجديدة لنظام التسجيل المسبق، في ندرة عبر الفيديو كونفرانس.

ويشارك بالندوة، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وخالد ناصف مستشار التكنولوجيا بشركة MTS المنفذة لمنصة نافذة، وفتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، وأيمن ابوالعنين، رئيس مجلس إدارة شركة دي إس في - يو تي أي ايجيبت.

وأوضح عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، أن الندوة تهدف تستهدف استعراض آليات المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق وتسليط الضوء على الأساليب الحديثة لتطوير الأداء الجمركي في مختلف القطاعات الجمركية وحل كافة المشكلات والعقبات والإجابة على جميع الاستفسارات بالمنظومة الجمركية الجديدة.

وأشار المدير التنفيذي للجمعية، إلى أن الندوة تأتي في إطار مساعي الجمعية المصرية اللبنانية لتعزيز التعاون والتواصل بين أعضائها والحكومة من أجل المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وتوفر "نافذة" قاعدة بيانات واحدة تسمح بتقديم تقارير لحظية عن البضائع للجهات المعنية، قبل استيرادها ودخولها لأرض الوطن، بحسب تصريحات سابقة لمستشار التكنولوجيا بشركة MTS، خالد ناصف.

وأوضح ناصف، أنه تم تطبيق منظومة نافذة والإفراج المسبق في كل من مطار القاهرة وبورسعيد والإسكندرية ودمياط.

وأشار إلى أن منظومة نافذة من ضمن أهدافها إعادة هندسة وحوكمة الإجراءات واختصار الموافقات اللازمة قبل شحن واستلام البضائع إلى 3 خطوات مميكنة وهي ملف الشهادة الجمركية، وإجراء الكشف والمعاينة الجمركية، والخطوة الثالثة هى دفع رسوم الجمارك.

ويتميز نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات "ACI" بتحقيق العديد من المنافع منها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع ، حيث يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات (الإفراج المسبق)، من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا، مضيفًا أنه يُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ.