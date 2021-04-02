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المركزي للإحصاء:عدد سكان مصر بالداخل وصل إلى 101.67 مليون نسمة

01:00 م الجمعة 02 أبريل 2021
المركزي للإحصاء:عدد سكان مصر بالداخل وصل إلى 101.67 مليون نسمة

تعبيرية

القاهرة - وكالات:

أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 101 مليون و674 الفا و434 نسمة وذلك فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المركزي للإحصاء-وفقا لموقع الجهاز عبر الإنترنت - أن القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى كأعلى المحافظات في عدد السكان لتسجل 10 ملايين و027 ألفا و656 نسمة، ويليها محافظة الجيزة بـ9 ملايين و222 ألفا و152 نسمة، ثم محافظة الشرقية 7 ملايين و660 ألفا و820 نسمة.

وجاءت جنوب سيناء كأقل المحافظات في عدد السكان بنحو 110 آلاف و912 نسمة، ثم محافظة شمال سيناء بـ450 ألفا و528 نسمة، يليها مطروح 506 آلاف و344 نسمة .

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