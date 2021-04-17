أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع.. والجرام يقفز 4 جنيهات
كتبت- دينا خالد:
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت بقيمة 4 جنيهات للجرام مقارنة بأمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 772 جنيها، مقابل 768 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 662 جنيها، والذهب عيار 24 نحو 872 جنيها، والجنيه الذهب نحو 6176 جنيهًا.
وارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.71% في نهاية تعاملات أمس، لتنهي الأسبوع على ارتفاع.
وبلغ سعر الأوقية 1776.5 دولار في نهاية تعاملات أمس، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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