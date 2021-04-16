تحويل الخط والسداد.. كيف تستعلم عن فاتورة الهاتف الأرضي في أبريل؟

كيف تستعلم عن فاتورة الهاتف الأرضي في أبريل؟

كتب - علاء حجاج:

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة شهر أبريل 2021 للهاتف الأرضي لفترة الاستهلاك من شهر يناير لنهاية مارس.

وحددت الشركة المصرية للاتصالات مواعيد السماح التي يمكن خلالها سداد فاتورة الأرضي دون دفع غرامة، كما حددت مواعيد تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، ومواعيد قطع الحرارة مؤقتًا، وفرض غرامة على المتأخرين في سداد الفاتورة.

وجاءت مواعيد السداد كالتالي:

15 أبريل 2021: إصدار فاتورة الهاتف الأرضي مارس 2021 والسماح بسدادها لمدة شهر بدون غرامة.

يوم 15 مايو 2021: تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لمدة شهر.

يوم 15 يونيو 2021: فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وكود المحافظة، ويمكن الاستعلام من خلال هذا الرابط: https://billing.te.eg/en-US

وتتاح عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل "الدفع الالكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - خدمة سداد - خدمة Bee - خدمة خدماتي - خدمة أمان - خدمة الأهلي ممكن".