وزير الاتصالات يلتقي متدربي صيانة شبكات الألياف الضوئية بشمال سيناء

وزير المالية: جاهزون لتلبية كل ما يطلبه أشقائنا في السودان من خبرات

كتب- علاء حجاج

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مجموعة من المتخصصين من محافظة شمال سيناء من خريجي البرنامج التدريبى المعنى بتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية وذلك بمقر المعهد القومى للاتصالات بالقرية الذكية.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بمحافظة شمال سيناء ورفع قدرات أبنائها، واستجابة لمطالب وفد من رموز ومشايخ شمال سيناء بتدريب شباب محافظة شمال سيناء ضمن المبادرات والبرامج التدريبية التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك خلال لقائهم مع عمرو طلعت في مكتبه بالوزارة فى الشهر الماضى.

وقال طلعت إن وزارة الاتصالات لديها استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية بهدف تمكين الشباب ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل وكذلك لتوطين المعرفة التكنولوجية فى جميع محافظات الجمهورية، وتوفير الكوادر المتخصصة فى الأماكن القريبة من المشروعات المقرر إنشائها فى تلك المحافظات بما يسهم فى خلق فرص عمل متميزة داخل المحافظات.

وأضاف أن محافظة شمال سيناء من المحافظات التي تحظى باهتمام كبير من الدولة لتحقيق تنمية شاملة لها ولأبنائها؛ مؤكدا على أنه سيتم تنفيذ عدد كبير من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها ومن أبرزها تطوير البنية التحتية للاتصالات، والبدء في إقامة مركز تدريب في شمال سيناء للوصول لعدد أكبر من شباب المحافظة؛ داعيا الحاضرين للتعرف على الدورات التدريبية المجانية التي تقدمها وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها على المنصات الرقمية في تخصصات مختلفة ومن أبرزها التسويق الرقمي وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى البرامج التي تهدف إلى اكساب المتدربين مهارات العمل الحر.