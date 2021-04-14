مذكرة تفاهم بين المصرية للاتصالات وسوداتل لتعزيز التعاون في مجال الربط الدولي

كتب- علاء حجاج:

وقعت الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة سوداتل للاتصالات مذكرة تفاهم اليوم الأربعاء لتعزيز التعاون في مجال الربط الدولي بين مصر والسودان وذلك من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الأرضية التي تربط البلدين وتطويرها بأحدث التقنيات لدعم نقل الحركة الدولية.

وقال بيان من الشركة إن المذكرة تعزز التعاون في الربط بين محطة إنزال سوداتل ببور سودان ومحطات إنزال المصرية للاتصالات بالبحر الأحمر والكابلات البحرية الموجودة بها.

ووقع الاتفاقية عبر تقنية الفيديو كونفرنس المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات والمهندس مجدي طه، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة سوداتل للاتصالات.

وبحسب البيان يأتي هذا في إطار سعي الشركة المصرية للاتصالات إلى تطوير المشاريع مع مجموعة سوداتل والتطوير المستمر للبنية التحتية بين البلدين بما يخدم عملاء الشركتين، وبما يؤكد استراتيجية المصرية للاتصالات الرامية إلى الربط مع دول الجوار ومنها لباقي الدول الأفريقية لتمكينها من تطوير خدماتها لتحقيق التحول الرقمي الشامل في القارة الأفريقية.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع نظام الكابل البحري HARP الذي أطلقته المصرية للاتصالات والذي سوف يربط القارة الأفريقية بأكملها بمصر وأوروبا، وفقًا للبيان.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن مذكرة التفاهم مع شركة سوداتل يتيح تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الربط الحالي بين مصر والسودان والعمل على خلق فرص جديدة للربط الدولي من خلال الكابلات البحرية بهدف الدفع نحو التحول الرقمي في مصر والمنطقة.

ونقل البيان عن امجدي طه، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة سوداتل، قوله إن مذكرة التفاهم جاءت في إطار العلاقة الأزلية والمتطورة التي تربط بين والسودان ومصر مما يعود بالخير والفائدة على المنطقة في مختلف المجالات.

وأضاف أن التوقيع يأتي وفقاً للرؤية الاستراتيجية لمجموعة سوداتل في إحداث التطور التكنولوجي وفي تعزيز سبل التعاون المشترك في الربط القاري والدولي.