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الاستثمار الأجنبي المباشر يهبط 32% في 6 أشهر.. والمركزي: 3 أسباب للتراجع

11:08 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
الاستثمار الأجنبي المباشر يهبط 32% في 6 أشهر.. والمركزي: 3 أسباب للتراجع

البنك المركزي

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي، في بيان له مساء أمس الاثنين، إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للداخل سجل تراجعا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 32.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف المركزي أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل سجل نحو 3.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 5 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع المركزي تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى انخفاض صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليسجل 158.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019-2020.

كما يتمثل السبب الآخر في تراجع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 144.7 مليون دولار ليسجل 710.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما أرجعه المركزي إلى عدد من العوامل تتضمن الآتي:

- تراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 60.1 مليون دولار لتسجل 32.7 مليون دولار.

- تراجع صافي التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 46.1 مليون دولار ليسجل 396.1 مليون دولار.

- تراجع الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمقدار 23.5 مليون دولار لتقتصر على 18.4 مليون دولار فقط.

- تراجع التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 15 مليون دولار لتسجل 263.7 مليون دولار.

كما يتمثل ثالث أسباب تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في انخفاض الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمقدار 228.4 مليون دولار لتسجل نحو 2.5 مليار دولار.

البنك المركزي الاستثمار الأجنبي قطاع البترول انخفاض الأرباح

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