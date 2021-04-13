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البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:15 ص الثلاثاء 13 أبريل 2021
البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.3% إلى مستوى 10419 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية جلسة أمس بنسبة بلغت 0.55%، إلى مستوى 10450 نقطة.

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