القناة للسكر تبدأ إنتاجها في مايو المقبل وتستهدف 200 ألف طن هذا الموسم

كتبت- ياسمين سليم:

قال إسلام سالم، الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، لمصراوي، إن مصنع القناة للسكر سيبدأ إنتاجه الفعلي في مايو المقبل.

وأضاف أن إنتاج أول موسم للمصنع سيكون تجريبيًا، متوقعًا أن يصل إلى 200 ألف طن في هذا الموسم.

ومصنع القناة للسكر في غرب المنيا، هو أكبر مصنع لسكر البنجر في العالم بطاقة تزيد على 900 ألف طن سنويا باستثمارات مصرية إماراتية.

وذكرت وكالة رويترز سابقًا أن مشروع القناة للسكر تقدر قيمته بنحو مليار دولار، ومملوك بحصة أغلبية لرجل الأعمال الإماراتي جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر، ومستثمرين آخرين في الإمارات، بينما تستحوذ شركة الأهلي كابيتال المصرية على نسبة 30% الباقية.

وتوقع سالم أن يرتفع إنتاج مصر عامة من السكر هذا الموسم إلى 2.8 مليون طن، مقارنة لما بين 2.5 و2.6 مليون طن الموسم الماضي.

وأرجع هذه الزيادة إلى زيادة مساحة بنجر السرك المزروعة، بجانب دخول مصنع الشرقية للسكر بكامل طاقته الإنتاجية، بعدما بدأ إنتاجًا تجريبيا الموسم الماضي، ودخول مصنع القناة للسكر حيز الإنتاج.

وعن قرار استمرار حظر استيراد السكر الأبيض والخام قال سالم إن مصر في عز موسم إنتاج السكر حاليًا، مشيرًا إلى أن القرار لن يؤثر بشكل سلبي على السوق نظرًا لتوفر الإنتاج المحلي.

وأضاف أن 7 مصانع تعمل حاليًا على عصر قصب السكر و7 مصانع أخرى على عصر بنجر السكر.

وأوضح سالم إن سعر طن السكر في مصر أقل ألف جنيه، مقارنة بسعره عالميًا، مما يعزز السوق المحلي.

وتستقر أسعار السكر حاليًا في السوق المحلي ما بين 7400 و7500 جنيه للطن، بحسب تصريحات سابقة حسن الفندي، عضو شعبة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

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