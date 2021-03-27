في جولة لمصراوي "يا بلاش يا ياميش" والأسعار تتراجع قبل رمضان

كتبت وتصوير- دينا خالد:

حالة من الرواج يشهدها شارع الأزهر ومنطقة التربيعة بالموسكي القديم بالقاهرة مع اقتراب شهر رمضان وعرض منتجات ياميش رمضان، بحسب جولة لمصراوي.

ومنذ أن تضع قدمك في هذه المنطقة تتجه الأنظار إلى البضائع وهي موضوعة جنبا إلى جنب كهرم من الأجولة، ما بين الياميش والمشروبات الرمضانية، وينادي أحد الباعة "الياميش ببلاش".

ويقول محمد عيد، بائع بأحد محلات شارع الأزهر، إن أسعار الياميش هذا العام متراجعة مقابل أسعار العام الماضي.

وأضاف عيد أن أسعار المكسرات تراجعت هذا الموسم بنحو 25%، حيث أن سعر كل من كيلو البندق واللوز والعين الجمل الصحيح تراجعت إلى 75 جنيهًا، مقابل 100 جنيه الموسم الماضي.

وأشار عيد أن أسعار المشروبات الرمضانية سريعة الذوبان تراجعت هذا العام إلى 25 جنيهًا للكيلو مقابل 30 جنيها العام الماضي.

أما أسعار المشروبات كالكركدية انخفضت إلى 60 جنيهًا مقابل 80 جنيهًا للكيلو العام الماضي، وكيلو العرقسوس 35 جنيهًا مقابل 40 جنيهًا العام الماضي، وكيلو التمر هندي الطبيعي، إلى 40 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا.

وأرجع عيد تراجع الأسعار، إلى وفرة المعروض لدى التجار من مخزون العام الماضي، وخوفا من تراجع الإقبال هذا العام، فاضطر التجار لخفض السعر لجذب الزبائن.

واستقر سعر الجوز هند والزبيب والمشمشية والقراصيا عند أسعار العام الماضي، ويتراوح كيلو الزبيب بين 40 و80 جنيهًا، وكيلو جوز الهند عن 60 جنيهًا، وكيلو المشمشية عند 70 جنيهًا، والقراصية عند 80 جنيهًا للكيلو، بحسب عيد.

واتفق معه محمد سعيد، قائلا إن أسعار الياميش تراجعت هذا العام وخاصة أسعار المكسرات، بسبب ضعف الإقبال عليها.

وأضاف سعيد، أن تراجع الإقبال الموسم الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا دفع التجار لتخفيض الأسعار هذا العام لتنشيط حركة البيع في ظل استمرار فيروس كورونا.

وأشار سعيد إلى أن سعر كيلو البندق الصحيح يبدأ من 70 جنيهًا وحتى 90 جنيهًا، وسعر البندق المقشر بين 150 و170 جنيهًا للكيلو.

ويتراوح سعر كيلو العرقسوس بين 30 و40 جنيهًا، وسعر كيلو السوبيا بين 24 و30 جنيهًا، وسعر كيلو التمر هندي بين 28 و35 جنيهًا وسعر كيلو الدوم والخروب 40 جنيهًا.

وأوضح سعيد أن متوسط الشراء من المكسرات يكون بالربع كيلو، أما من الجوز هند والزبيب والسوداني بالنصف كيلو، أما البلح فتشتري كل أسرة الكمية التي تكفيها طوال الشهر.

ووصف سعيد الإقبال هذا العام بأنه أفضل من العام الماضي، متوقعا زيادة في الإقبال كلما اقترب بداية شهر رمضان.