"بي تك" تخطط لاستثمار نصف مليار جنيه خلال 2021

كتبت - منال المصري:

قال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة” بي تك" المتخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 521 مليون جنيه خلال العام الجاري.

ووفقا لما قاله رئيس الشركة، فإن حجم الاستثمارات المستهدفة للعام الجاري، هي زيادة بنسبة 28% مقارنة باستثمارات العام الماضي البالغة 400 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح شركة "بي تك" المتخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والالكترونية، اليوم الثلاثاء فرعها رقم 99 في محافظة بورسعيد باستثمارات بلغت 13 مليون جنيه على مساحة 70 ألف متر.

وافتتحت الشركة 6 فروع جديدة للشركة خلال العام الماضي رغم تبعات فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس شركة بي تك على أن الشركة تخطط لافتتاح 15 فرعا جديدا لها خلال العام الجاري في 2021، وتم الانتهاء من افتتاح 3 فروع منهم خلال العام الجاري حيث وصلت مساحتها البيعية لأكثر من 70 ألف متر.