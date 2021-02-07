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ارتفاعات قوية للعملات الرقمية خلال الأسبوع الأول من فبراير

04:34 م الأحد 07 فبراير 2021
ارتفاعات قوية للعملات الرقمية خلال الأسبوع الأول من فبراير

عملات رقمية

كتب- مصطفى عيد:

شهد عدد من العملات الرقمية ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، بحسب ما رصده مصراوي عبر الموقع الإلكتروني لمنصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية.

وقفزت العملة الأشهر بيتكوين بنسبة 15% خلال أسبوع، حيث وصل السعر إلى نحو 38.7 ألف دولار في الساعة الثالثة إلا 10 دقائق بتوقيت القاهرة اليوم مقابل نحو 33.7 ألف دولار في آخر أيام الشهر الماضي.

كما ارتفعت قيمة عملة إيثيريوم الرقمية خلال أول أسبوع من شهر فبراير بنسبة 19.6%، ليصل سعرها إلى نحو 1619.93 دولار خلال تعاملات اليوم.

وزادت قيمة عملة لايتكوين الرقمية في أول أسبوع من الشهر الجاري بنسبة 16.67%، ليصل سعرها إلى نحو 153.78 دولار خلال تعاملات اليوم.

كما زادت عملة داش الرقمية خلال أول أسبوع من الشهر الجاري بنسبة 16.78% ليصل إلى نحو 120.8 دولار خلال تعاملات اليوم.

وارتفعت قيمة عملة بيتكوين كاش خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنسبة 13.23% لتصل إلى نحو 456.5 دولار خلال تعاملات اليوم الأحد.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 4154 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ولايتكوين، وداش، وغيرها.

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