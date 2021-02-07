تخفيضات تصل لـ70%.. انطلاق الأوكازيون الشتوي بمحال الملابس والأحذية

كتبت- شيرين صلاح:

قال أعضاء بشعبتي الملابس والأحذية بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي إن الأوكازيون الشتوي بدأ رسميا اليوم الأحد، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 5 و70% على حسب القطعة.

وبدأ اليوم الأحد أول أيام فترة الأوكازيون الشتوي رسميًا بالمحلات، ولمدة شهر منذ بداية انطلاقة بحسب وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وبحسب محمود الداعور عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، فإن التخفيضات على الملابس تتراوح بين 5 و70%، مشيرا إلى أن كل محل يضع نسبة التخفيض على القطعة على حسب ما لديه من بضائع.

وقال خليفة هاشم عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن نسبة التخفيضات على الأحذية والشنط بالمحلات مع بداية الأوكازيون الشتوي تتراوح بين 30 و50% على حسب المخزون من كل قطعة في المحل.

وقال أعضاء بالشعتين، إن حركة البيع والشراء بالسوق ضعيفة جدا، ويرجع ذلك إلى تأثير أزمة كورونا الممتد إلى الآن وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وذكر هاشم، أن قبل موسم الأوكازيون يكون فيه عدة مناسبات مثل أعياد الميلاد والكريسماس، لكن لم ينجح ذلك في تحرك السوق رغم التخفيضات التي وضعها التجار على البضائع.

ويأمل التجار أن يحرك الأوكازيون الشتوي السوق بالمحلات خلال مدته.