السكر والحبوب.. أسعار الأغذية ترتفع لأعلى مستوى منذ 7 سنوات

كتبت- شيماء حفظي:

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير اليوم الخميس، إن الأسعار العالمية للأغذية ارتفعت في يناير الماضي، للشهر الثامن على التوالي بفعل زيادة الحبوب والزيوت النباتية والسكر.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء الذي يتعقّب التغيّرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولًا، 113.3 نقاط في يناير، أي بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة بديسمبر ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر يوليو 2014.

وسجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب زيادة شهرية حادة بنسبة 7.1 % مدفوعة بالأسعار الدولية للذرة التي ارتفعت بنسبة 11.2% لتصبح الآن أعلى من مستواها في يناير 2020 بنسبة 42.3%.

وقال التقرير، إن هذا يعكس تقلص الإمدادات العالمية بشكل متزايد وسط المشتريات الكبيرة من جانب الصين، وتقديرات الإنتاج والمخزون الأدنى من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، والتعليق المؤقت لتسجيل صادرات الذرة في الأرجنتين.

وارتفعت أسعار القمح بنسبة 6.8% مدفوعة بالطلب العالمي القوي وتوقعات تراجع مبيعات الاتحاد الروسي عندما سيتم رفع الرسوم التي يفرضها على تصدير القمح بمقدار الضعف في مارس 2021. وأدى الطلب الكبير من المشترين في كل من آسيا وأفريقيا إلى دعم ارتفاع أسعار الأرزّ.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 5.8% خلال الشهر ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2012.

وتشمل العوامل المحرّكة لذلك إنتاج زيت النخيل الأدنى من المتوقع في إندونيسيا وماليزيا بسبب هطول الأمطار الغزيرة، والنقص المستمر في اليد العاملة المهاجرة، والإضرابات التي طال أمدها في الأرجنتين والتي حدت من زيت الصويا المتوفر للتصدير.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 8.1% مقابل شهر ديسمبر بعدما أثار الطلب العالمي القوي على الاستيراد مخاوف بشأن تقلّص الكميّات المتوافرة نتيجة تراجع توقعات المحاصيل في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي وتايلند وأحوال الطقس الجاف أكثر من المعتاد في أمريكا الجنوبية. وقد ساهم ارتفاع كل من أسعار النفط الخام وقيمة الريال البرازيلي في دعم الأسعار الدولية للسكر.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 1.6% مدعومًا بمشتريات الصين الكبيرة قبل الاحتفالات المقبلة برأس السنة الجديدة في البلاد وسط تدني الإمدادات المخصصة للتصدير في نيوزيلندا.

وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 1.0% مقارنة بشهر ديسمبر مدفوعًا بتزايد الواردات العالمية من لحوم الدواجن، لا سيما من البرازيل، وسط تفشي أنفلونزا الطيور التي قيّدت الإنتاج والصادرات من عدّة بلدان أوروبية.