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أسعار الذهب في مصر تعاود الصعود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

01:16 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
أسعار الذهب في مصر تعاود الصعود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في مصر للصعود خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام الواحد جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت أمس الاثنين، وهبط الجرام جنيهين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 795 جنيهًا مقابل 793 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 909 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6360 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب نحو 4.5 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.25%، ليسجل سعر الأوقية 1823.40دولار، في الساعة 12:25 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب

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