البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 0.1% إلى مستوى 11515 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.17% إلى مستوى 11526 نقطة.
الخبر التالى:أسعار الذهب العالمي ترتفع خلال جلسة اليوم الثلاثاء
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