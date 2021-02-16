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البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:08 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
البورصة تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة بلغت 0.1% إلى مستوى 11515 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.17% إلى مستوى 11526 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة

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