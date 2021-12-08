ارتفاع المكرونة السويسي والجمبري.. سعر السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و60 جنيها، كما صعد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات بين 90 و160 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و24 جنيها

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.