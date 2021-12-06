كجوك: إطلاق حزمة تحفيزية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر مارس المقبل

كتبت-منال المصري:

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إنه من المقرر الإعلان عن حزمة تحفيزية لمساندة استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، خلال شهر مارس المقبل.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الاثنين، أن هذه الاستراتيجية المتكاملة في مرحلة الدراسة حاليًا، منوهًا بأن عملية التطبيق ستبدأ اعتبارًا من العام المالي المقبل.

ولفت نائب وزير المالية إلى أن هناك استهداف لمساندة البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها رؤية كبيرة خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ونوه بأن مصر من الدول القليلة التي حافظت على هذا الاستقرار في ظل أزمة كورونا، كما حققت خفض في العجز الكلي.

وأكد كجوك أن هناك ثلاث محاور رئيسية تعمل عليها الحكومة والوزارة حاليًا، في ظل جائحة فيروس كورونا، منها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعدلات النمو المخطط لها.

وأضاف أن المحور الثاني هو تقديم سياسات تحفيزية للنشاط الاقتصادي، منها أنشطة الاقتصاد الأخضر وتشجيع المشروعات المستدامة، وعلى مستوى القطاع التصدير وتوفير السيولة المطلوبة له، والمحور الثالث إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة القادم.