غرفة الصناعات الغذائية تشارك في ورشة تطوير صناعة العسل الأسود بقنا

كتبت- شيرين صلاح:

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أمس الاثنين، في ورشة العمل الثانية لدراسة تطوير صناعة العسل الأسود بالوجه القبلي، والتي يتم تنظيمها بمقر محافظة قنا.

وبحسب بيان الغرفة، كانت الندوة تحت رعاية المحافظ اللواء أشرف الداودى، وبمشاركة حوالي 60 من أصحاب عصارات المنتجة للعسل الأسود بالمحافظة.

وقال أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن مشاركة الغرفة في الدورة الثانية لورشة العمل حول تطوير صناعة العسل الأسود بمحافظة قنا تأتي إيمانا من الغرفة بأهمية العمل علي تطوير هذه الصناعة وتنفيذاً لاهتمام وتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد.

بالإضافة إلى استكمالا لاستراتيجية الغرفة، ومساهمتها في ورفع الوعي بالاشتراطات والقواعد الملزمة لسلامة الغذاء ودفع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التحديث والتطوير لجميع الشركات والمنشآت الغذائية علي مستوي الجمهورية ومنها المنتجة للعسل الأسود بالوجه القبلي، وفقا لقول الجزاريلي في البيان.

وأضاف الجزايرلي، أنه في إطار اهتمام الدولة ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بتطوير صناعة العسل الأسود فى مصر من خلال تقديم وتوفير منتج غذائي مصري عالي الجودة من منتج العسل الأسود في السوق المحلية وأسواق التصدير قامت غرفة الصناعات الغذائية بالاشتراك في لجنة معنية بوضع استراتيجية لتطوير صناعة العسل الأسود بالتعاون والشراكة مع مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن استراتيجية تطوير صناعة العسل الأسود بالوجه القبلي شملت حل جميع مشاكل التراخيص وتوفير التمويل المناسب وآليات وبرامج لتطوير سلسلة القيمة لمنتج العسل الأسود من أجل الوصول إلى وحدات إنتاجية مطابقة لمعايير سلامة الغذاء.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد أيضا في عملية التطوير على إعداد تصميم خط إنتاج مبسط من "الاستانلس ستيل" وتصنيعة كنموذج أولي بمحافظة قنا، بهدف تعميمة فى باقى العصارات بالوجه القبلي من خلال اتباع وسائل الإنتاج الحديثة وكل من شأنه رفع الإنتاجية وتعظيم سلسلة القيمة لمنتج العسل الأسود عالي الجودة والمطلوب من المستهلكين.

ولفت إلى أن اختيار محافظة قنا لتكون البداية في سلسلة تطوير صناعة العسل الأسود في مصر جاءت بناءً على دراسة تقييم وضع صناعة العسل الأسود حيث بينت أن عدد العصارات العاملة في مصر حوالي 300 عصارة تتركز في محافظات الوجه القبلي لارتباطها بزراعات القصب وأغلبها فى محافظة قنا.

ويصل عدد العصارات في قنا 162 عصارة، ومحافظة المنيا 117عصارة، بالإضافة إلى حوالي 50 عصارة تعاني من مشاكل في التشغيل والإنتاج حاليا.

وشارك في الورشة المهندس الشحات سليم نائب المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية والتشريعات بغرفة الصناعات الغذائية، وممثلي وزارات التخطيط والتنمية المحلية، وهيئة المواصفات المصرية، ممثلة في المهندسة حنان فؤاد، والمهندس محمد عبد الفتاح.