الضرائب تتيح لممولي "القاهرة رابع" التسجيل بمنظومة الأعمال الرئيسية



كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة أتاحت القيام بإجراءات التسجيل والربط على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالنسبة لممولي المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع قبل بدء تشغيل المنظومة في 3 يناير المقبل، حتى يتمكن جميع الممولين بهذه المأموريات من إنهاء هذه الإجراءات.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس، أضاف عبد القادر أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين خاصة مع اقتراب موسم الإقرارات الضريبية الإلكترونية والذي يبدأ في يناير 2022.



وأكد ضرورة إسراع ممولي المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع في استلام الأكواد وتفعيل حساباتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، حتى يسهل عليهم تقديم إقراراتهم الضريبية الإلكترونية.



وأوضح الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بمصلحة الضرائب، أنه للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة يجب إنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب الرئيسية، وربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبىي.

وذكر أن إنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب الرئيسية يتم من خلال الدخول على موقع بوابة مصلحة الضرائب المصرية (اضغط هنا)، ويتم اختيار إنشاء مستخدم جديد على البوابة مع الحرص على تسجيل الحساب الخاص بالمستخدم الأساسي للممول باستخدام الإيميل الخاص بالممول (بالشركة) أول مرة عند بدء التسجيل.

وشدد صقر على أنه يجب الحرص على استخدام اسم المستخدم "user name"، وكلمة السر "password" الخاصة بالممول.

وقال إنه سيتم إرسال إيميل برابط تفعيل حساب المستخدم من نظام مصلحة الضرائب على الإيميل السابق تسجيله، ويجب على الممول بعد ذلك الدخول علي الإيميل والضغط علي رابط تفعيل الحساب المرسل على الإيميل لتأكيد تفعيل المستخدم ثم الدخول علي البوابة مرة أخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالممول.

وأضاف صقر أنه يجب التأكد من تعديل البيان الأساسي للحساب بإضافة رقم الموبيل الخاص بالشركة بخانة عمل (المستخدم/ الممول)، حيث يتم إرسال كود تحقق "OTP" إلى رقم الموبيل لتأكيد تفعيل الرقم على المنظومة.



وتابع أنه لربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي يتم اختيارخانة عمل (المستخدم/الممول)، ومن خلالها يتم اختيار (اربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود)، ويتم إدخال البيانات التالية رقم تسجيل الممول، وكود التفعيل (1) ، وكود التفعيل (2).

وذكر صقر أنه في حال تحقق النظام من صحة هذه البيانات يتم تنفيذ الربط مع بيانات السجل الضريبي للممول.



وأوضح أنه يمكن للممول إضافة وكلاء عنه، من خلال الدخول على خانة عمل (المستخدم/ الممول) ويقوم بالضغط على اسم الشركة واختيار وظيفة إدارة المستخدمين، ويتم الضغط على وظيفة إضافة وكيل جديد، ويقوم بإضافة بيانات الوكيل المسجل مسبقا على البوابة (اسم مستخدم للوكيل، إيميل الوكيل، وغيرها).

وأشار صقر إلى أن الممول يحدد المهام والصلاحيات المنوط به استخدامها على حساب الممول مثل (وكيل تسجيل الإقرارات، ووكيل تسجيل إقرارات وتسويات المرتبات، ووكيل استعراض بيانات الإقرارات، وغيرها )، كما يحدد الممول المحاسب القانوني القائم بمراجعة إقرارات الممول (يجب أن يكون المحاسب مسجلا بشكل مسبق على البوابة).



وقال إنه يمكن لممولي المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو زيارة مبنى قاعة الخزانة العامة، أو المكاتب الأمامية بهذه المأموريات للحصول على المزيد من المعلومات لتفعيل حساباتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة



وأضاف صقر أن وحدة الإعلام بالمصلحة تنظم ندوات بعنوان "كيفية التسجيل وتقديم الإقرارت علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة" لممولي مأموريات منطقة القاهرة رابع وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً أونلاين حتى نهاية أبريل 2022.

وذكر أنه يتم الإعلان عن هذه الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكتروني (tax.media@eta.gov.eg) للتنسيق لعقد ندوات توعية ضريبية.