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أسعار السكر الأبيض تواصل التراجع خلال ديسمبر بالأسواق

11:13 ص الإثنين 20 ديسمبر 2021
أسعار السكر الأبيض تواصل التراجع خلال ديسمبر بالأسواق

سكرأبيض

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن سعر طن السكر الأبيض تراجع خلال الفترة الماضية بقيمة بين 900 وألف جنيه للطن.

وتراجع سعر طن السكر حاليا إلى 9500 جنيه للطن مقابل 10400 و10500 جنيه في نوفمبر الماضي، بحسب الفندي.

وأرجع الفندي تراجع الأسعار إلى تدخل وزارة التموين وضخ كميات من السكر الأبيض بالأسواق، ما نتج عن ذلك زيادة بالمعروض وانخفاض الأسعار بالأسواق.

وكانت أسعار السكر الأبيض هبطت بين 500 و600 جنيه خلال نوفمبر الماضي، وفقا لقول الفندي في وقت سابق لمصراوي.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، وتعوض الفارق من الاستيراد.

أسعار السكر الأبيض وزارة التموين غرفة الصناعات الغذائية سعر طن السكر

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