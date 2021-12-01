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معيط: انتقال وزارة المالية تدريجيا للعاصمة الإدارية خلال 6 أشهر

03:04 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم انتقال وزارة المالية تدريجيًا للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءًا من الشهر الحالي، ولمدة 6 أشهر؛ ضمانًا لانتظام العمل، بمختلف قطاعات وزارة المالية؛ بحيث يتم اختبار الأنظمة الإلكترونية لمدة 6 أشهر، من أجل تحقيق الجودة الشاملة.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أشار الوزير إلى أهمية المراجعة الدورية لنظم الصيانة والتشغيل للحفاظ على أصول الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

جاء ذلك في أول اجتماع للوزير مع قيادات وزارة المالية بمقرها الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، في أول يوم للوزارة هناك.

وحضر الاجتماع أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ومساعدي الوزير، ورؤساء القطاعات بالوزارة، ورؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية.

وقال الدكتور شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إنه تم التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة للانتقال التدريجي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يضمن استمرار دورة العمل دونما أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى تدريب جميع المنقولين على أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل الربط الإلكتروني بين مختلف الوحدات الإدارية والقطاعات.

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