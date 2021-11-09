غرفة صناعة الحبوب: نستهدف زيادة الاستثمارات في إنشاء صوامع القمح الفترة المقبلة

كتبت شيرين صلاح:

قال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الغرفة تستهدف زيادة الاستثمارات في إنشاء الصوامع الحديثة وفقا للمواصفات العالمية الفترة المقبلة لزيادة السعة التخزينية للقمح.

وأضاف السلاموني، في بيان اليوم الثلاثاء، إن إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين القمح ضمن المشروع القومي للصوامع يتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ساهم في الحفاظ على سلامة وتخزين القمح.

وذكر أن الدولة نجحت في تأمين مخزون استيراتيچي للقمح يتجاوز 5 أشهر.

ووفقا لقول السلاموني، فإن المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الدولة زاد من السعة التخزينية للقمح داخل الصوامع إلى 3.4 مليون طن، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.

وأشار السلاموني إلى أن نسبة الفاقد من القمح سابقا كانت تتراوح بين 10 و15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة، ولكن بعد تبني الدولة للمشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر.

كما وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا حجر الأساس لإنشاء صومعة جديدة بسعة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح بالصوامع الحديثة المتطورة.