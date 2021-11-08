ارتفاع أسعار الأثاث 35% هذا العام بعد زيادة الخامات العالمية

كتبت-شيرين صلاح:

قال محمد مندي، عضو غرفة صناعة الأخشاب ومنتجات الأثاث، في تصريحات صحفية، إن أسعار الأثاث ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 25 و35% مقارنة بالعام الماضي.

وأرجع مندي السبب في ارتفاع الأثاث المحلي إلى زيادة الخامات التي تستخدم في صناعة الأثاث.

وتستورد مصر نسبة 100% من خام الخشب لتصنيع المنتج المحلي والتصدير للخارج، بحسب مندي.

وذكر المندي، أن هناك أيضا نقص في الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث.

ووفقا لقول مندي، فإن ارتفاع الأسعار هذا العام انعكس على حركة البيع والشراء بالسوق المحلي.

وقال عضو غرفة الأخشاب، إن مصانع الأثاث تعمل حاليا بطاقات إنتاجية مختلفة بحسب طلبات التصنيع المحلي والتصدير، موضحا أن هناك مصانع تعمل بنسبة بين 30 و70% بحسب الطلبات عليها.

وتوقع مندي مزيد من الارتفاع في أسعار الأثاث بعد ارتفاع الغاز الطبيعي على المصانع خلال الفترة الحالي.

وتعمل مصانع الأخشاب بالكهرباء ولكن مستلزمات الإنتاج الأخرى المكملة للمنتج النهائي للأخشاب تعمل بالغاز الطبيعي، لذا من المتوقع أن ينعكس ارتفاع الغاز الطبيعي على سعر المنتج النهائي.

ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأنشطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء، بتحديد الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للمصانع، وتضمنت أن يصبح السعر 5.57 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود (بدلا من 4.5 دولار).

وقال مندي، إن الجمعية العمومية لغرفة صناعة الأثاث ستجتمع مجددا لتحديد أولويات خطة عمل مجلس إدارة الغرفة الجديد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مندي عقب انتهاء انتخابات الغرفة أمس، أن التسويق لمدينة دمياط للأثاث وإعداد خطة للمعارض على رأس أولويات هذه الخطة، إلى جانب حل المشاكل المتعلقة بالضرائب.