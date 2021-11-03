البترول: استثمار 514 مليار جنيه في تنمية الحقول خلال 7 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول البترول والغاز باستثمارات 514 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2021، حيث تم تحويل الناتج في قطاع الغاز من -11% عام 2015-2016 إلى نمو بلغ 25% عام 2018-2019.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، أضاف الوزير، خلال ندوة في نقابة المهندسين، أن مصر حققت أعلى معدل في إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين والذي بلغ 1.8 مليون برميل مكافئ يومياً، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ومعاودة التصدير من مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط.

وذكر أن قطاع البترول نجح في توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السنوات السبع الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء بأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة والتي كانت 6.3 مليار دولار وأصبحت 845 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى النجاح فى تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد تحقيقها عجزاً في السنوات السابقة عليها، موضحا أنه بالرغم من جائحة كورونا استطاع الميزان التجاري تحقيق فائض بلغ 600 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021.

وأوضح أن القطاع نجح أيضا في تحقيق 24% من إجمالي الناتج القومي في 2019-2020، بحسب البيان.

كما أشار إلى نجاح المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في الوصول إلى 12.5 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً، 50% منها خلال السنوات السبع الماضية، ومن المخطط مع دخول مبادرة حياة كريمة أن يتم تغطية 7 ملايين وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال الوزير إن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي أعطت هذا المشروع زخماً كبيراً وبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي حتى نهاية سبتمبر الماضي 387 ألف سيارة وزاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى حوالي 500 محطة.

كما أوضح الزيادات التي حدثت في طاقات الخطوط واستيعاب الموانئ والتخزين ومحطات التموين بالوقود والخدمة وأسطول النقل، وما تم من خطوات مميزة في مجال تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

وأشار الوزير إلى ما حققته مصر من زيادة في طاقات التكرير واستثمارات في مجال البتروكيماويات، وأنه تم وضع استراتيجية للبتروكيماويات حتى عام 2035 واستراتيجية للتكرير حتى عام 2040.

وذكر أن هناك أرقاماً غير مسبوقة تحققت في إجمالي الاستثمارات البترولية خلال الفترة من 2014-2015 إلى 2020-2021 منها مشروعات بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه تتمثل في 773 مليار جنيه مشروعات بدأ تنفيذها، و295 مليار جنيه مشروعات يجري تنفيذها، و111 مليار جنيه مشروعات يجري دراستها.

وعقدت نقابة المهندسين الندوة تحت "قطاع البترول المصري بين التحديات والإنجاز"، بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، ولفيف من قيادات النقابة، وقطاع البترول والثروة المعدنية.

وفي نهاية اللقاء أهدى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وزير البترول درع النقابة، مشيدا بجهود قطاع البترول وبما يحققه من نتائج تليق به وبالجمهورية الجديدة.