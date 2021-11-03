تعرف على أسعار الأسماك المأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو الجمبري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، بنحو 30 جنيها، ليتراوح اليوم بين 90 و180 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 30 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وهو سعر أمس.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.