مستشار وزير الزراعة: نسعى لزيادة إنتاجية قصب السكر والتوسع في البنجر

كتبت- شيرين صلاح:

قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمصراوي، إن الوزارة تسعى إلى زيادة الإنتاجية من محصول القصب، كما تسعى إلى التوسع في زراعة بنجر السكر لسد الفجوة في مصر بين الإنتاج والاستهلاك.

ووفقا لقول نصار، فإن إنتاج مصر من السكر من محصول البنجر والقصب يبلغ 2.7 مليون طن، موضحا أن إنتاج مصر من محصول البنجر 1.8 مليون طن والقصب حوالي 0.9 مليون طن.

ويصل حجم الاستهلاك 3.4 مليون طن، مشيرا إلى أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك 500 ألف طن، وفقا لقول نصار.

وأضاف نصار، أن إنتاجية محصول البنجر تتراوح بين 18 و20 مليون طن من السكر ونسعى للتوسع لزيادة حجم الإنتاج إلى بين 30 و35 ألف طن.

وتتراوح إنتاجية محصول القصب بمصر من السكر بين 38 و40 ألف طن وتسعى الوزارة إلى زيادة الإنتاج إلى بين 50 و60 ألف طن، وفقا لقول مستشار وزير الزراعة.

وتحسين إنتاجية زراعة القصب بمصر يمكن أن تتم عن طريق الري بالتنقيط والإهتمام بعملية لغرس البذور والخبرة في زراعة المحصول وتوصيل الإرشادات الصحيحة للمزارعين يمكن تصل إنتاجية الفدان إلى 60 ألف طن.

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أن مصر من أعلى الدول في إنتاجية السكر من محصول القصب.

وزيادة إنتاجية مصر من السكر من محصول البنجر، التوسع في زراعة البنجر في الأراضي الجديدة مثل الدلتا الجديدة وجنوب محور الضبعة باستخدام تقاوي وحيدة الأجنة تصلح للزراعة في هذه الأراضي ذات المساحات الكبيرة، للوصول إنتاجية المحصول إلى بين 30 و35 ألف طن من السكر.