كيف يرى نجيب ساويرس الاستثمار في العقارات وبتكوين في ظل التضخم؟

كتبت-ياسمين سليم:

تصوير - إسلام فاروق:

قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار، إن أفضل فكرة للاستثمار هي الفكرة التي لم يأت بها أحد من قبل.

ونصح خلال كملتة في افتتاح قمة رايز أب اليوم الخميس من ٱمام أهرامات الجيزة، الشباب بالبحث عن أفكار جديدة للاستثمار لم ينفذها أحد من قبل.

وقال إن تكنولوجيا البلوك تشين سيكون مستقبلها كبير خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن العملات المشفرة قد يكون لها مستقبل إذا كانت منظمة وتخضع للرقابة لكن يظل لها مخاطر.

وأوضح: "أنا من المدرسة الكلاسيكية ولا أفضل الاستثمار في العملات المشفرة مثل بتكوين وغيرها فمن غير المنطقي أن استثمر في عملة ممكن أن ترتفع أو تنخفض 15% في اليوم، لكن لو خضعت للرقابة سيكون لا مستقبل لكنها ستستمر في الصعود والهبوط والمخاطرة".

وعن الاستثمار في العقارات قال إن الاستثمار في العقارات سيحمي في ظل ارتفاع التضخم، مشيرًا إلى أن العقارات لا بد أن تكون جزءًا من المحفظة الاستثمارية لأي شخص.

وأضاف ضاحكًا "الاستثمار في العقارات كويس.. مفيش حد هيروح يتقدم لعروسة إلا لما أبوه هيسأله عندك شقة ولا لأ".

وعن تأثير كورونا عن الاستثمارات قال ساويرس إن إغلاق الاقتصادات في البداية كان أمرًا خاطئًا، والحل هو أن نتعلم كيف نكمل حياتنا في ظل هذا الوباء.

وأوضح أن الحصول على اللقاح هو الحل حاليًا، مشيرًا إلى أنه حصل على ٣ جرعات ولم يتعرض لأي شيء.

وبحسب ساويرس فإن خلال جائحة كورونا اكتشفنا أننا يمكننا العمل من المنزل، لكن العلاقات الاجتماعية هي التي تأثرت.

وتحدث ساويرس عن حبه للقراءة في السياسة والتاريخ، وكذلك عن حبه لمشاهدة الأفلام خاصة فيلم "Godfather"، وكذلك للنجم الأمريكي روبرت دنيرو.