تراجع أسعار السكر الأبيض 500 جنيه للطن بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية، لمصراوي، إن سعر طن السكر الأبيض تراجع خلال الفترة الماضية بين 400 و500 جنيه للطن.

ويتراوح سعر الطن حاليا بين 10400 و10500 جنيه مقابل 11 ألف جنيه للطن أكتوبر الماضي.

وأرجع الفندي انخفاض الأسعار إلى تدخل وزارة التموين وضخ كميات من السكر الأبيض بالأسواق، ما أدى إلى زيادة المعروض وتراجع الأسعار بالأسواق.

وكانت أسعار السكر الأبيض ارتفعت 500 جنيه للطن بآخر أسبوع بشهر أكتوبر الماضي، وفقا لقول الفندي سابقا.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، وتعوض الفارق من الاستيراد.