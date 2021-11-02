أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد سعر الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 782 جنيهًا مقابل 779 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 670 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 893 جنيهًا، وقيمة الجنيه الذهب نحو 6256 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.07%، ووصل سعر الأوقية إلى 1792.01 دولار في الساعة 12:42 ظهرًا بتوقيت القاهرة.