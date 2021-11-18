ارتفاع أسعار هدايا الكريسماس 30% هذا العام بسبب زيادة تكلفة الشحن

كتبت- شيرين صلاح:

قال بركات صفا نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار هدايا الكريسماس هذا العام شهدت ارتفاعا بين 20 و30% بسبب ارتفاع أسعار الشحن.

وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر الماضي تسجل صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية، مسببة أزمة عالمية في مجال الشحن.

وبحسب شعبة المستوردين، فإن أسعار الشحن من الصين في تصاعد مستمر وصل الآن إلى نحو 800%، حيث ارتفع سعر الحاوية إلى 2800 دولار مقابل 17.700 دولار، كما زاد سعر الشحن من الدول الأوروبية بنسبة 200% حيث ارتفع سعر الحاوية إلى 1500 دولار مقابل 3.200 دولار.

أسعار هدايا الكريسماس

وقال صفا، إن أسعار هدايا الكريسماس مثل الأشجار بسوق الجملة تتراوح بين 70 جنيها و7 آلاف جنيه هذا العام بحسب الطول والحجم والكثافة، ويتراوح سعر أضواء الشجرة بين 25 و150 جنيها بحسب نوع اللمبات ليزر أو ليد.

كما تتراوح أسعار زينة الشجرة "البولات" الجملة بين 5 جنيهات و30 جنيها، وسعر البابا نويل 30 جنيها و200 جنيه حسب الحجم والخامة المصنوع منها.

توقعات المبيعات

وذكر صفا، أن مبيعات محلات هدايا الكريسماس ستكون معتمدة على شراء الفنادق منهم، وخاصة مع ارتفاع نسبة الإشغالات هذا العام، وليس الاعتماد على الشراء من قبل الأسر، وخاصة مع ارتفاع الأسعار تحجم الزبائن عن الشراء.

ويأمل التجار أن تكون مبيعات بضائع هدايا الكريسماس هذا العام أفضل من العام الماضي، وفقا لقول صفا.

وذكرصفا، أن المواسم أصبحت مبيعاتها قليلة على عكس السنوات السابق، على سبيل المثال موسم عيد الحب خلال الشهر الجاري لم يحقق مبيعات تذكر للمحلات على عكس السنوات السابقة.

وأشار صفا إلى أن المستوردين، قللوا من حجم الواردات، مع تراجع نسب المبيعات بالمواسم، وأصبحوا يستوردون بنسب أقل سواء هدايا الكريسماس أو مواسم أخرى كموسم عيد الحب.