سعر عملة بيتكوين المشفرة يهبط إلى أقل من 60 ألف دولار

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة انخفاضا بنسبة 11% خلال آخر 24 ساعة لتهبط تحت مستوى 60 ألف دولار خلال تعاملات اليوم لأول مرة في آخر 19 يوما.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، انخفض سعر عملة بيتكوين بنسبة 10.7% خلال آخر 24 ساعة لتصل إلى 58846 دولارا في الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وانخفضت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى مستوى تريليون و114 مليار دولار في الثانية عشرة و15 دقيقة ظهر اليوم.

ووصلت نسبة التراجع في أسعار العملة خلال تعاملات آخر 7 أيام إلى 13.75%.

وكانت أسعار عملة بيتكوين الرقمية سجلت قمة تاريخية يوم الثلاثاء الماضي 9 نوفمبر متجاوزة مستوى 68 ألف دولار محطمة قمتها السابقة والتي سجلتها في 20 أكتوبر الماضي فوق 66 ألف دولار.

ووصلت أسعار عملة إيثريوم إلى مستوى 4154 دولارا خلال تعاملات اليوم بنسبة تراجع 12% خلال آخر 24 ساعة، و13.6% خلال الأسبوع الأخير، بقيمة سوقية تصل حاليا إلى 499 مليار دولار.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 7453 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.