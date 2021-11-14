مشتريات مصرية وعربية تصعد بمؤشرات البورصة اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.78% في نهاية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 11662 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.65%، كما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 74 مليون جنيه، وكذلك تعاملات المستثمرين المصريين بقيمة بلغت 20.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 94.8 مليون جنيه.

وهوى سعر سهم شركة حديد عز بنسبة 6.45% في نهاية تعاملات اليوم الأحد متأثرًا بقرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف فرض رسوم على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.

وتراجع سعر سهم شركة حديد عز إلى 13.05 جنيه في نهاية تعاملات اليوم مقابل 13.95 جنيه في بداية التداولات.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، اليوم الأحد، قرارًا بوقف العمل بالقرارين رقم 907 لسنة 2019، و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، على أن يبدأ العمل بالقرار باليوم التالي من تاريخ إصداره.

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.

كما أصدرت نيفين جامع قراراً في أبريل الماضي بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل الماضي.