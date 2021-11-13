الملا يعطي إشارة تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة تداول أسطوانات البوتاجاز

كتب- مصطفى عيد:

أعطى طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إشارة تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا في كافة مراحلها، اليوم السبت خلال تفقده لمنطقة تخزين وتعبئة وتداول البوتاجاز بالقطامية التابعة لشركة بتروجاس.

وقال الملا في بيان صحفي اليوم إن ما شهده قطاع البترول من تطوير متواصل في أنشطته الإنتاجية والخدمية والتوسع في تطبيق التحول الرقمي في إدارة الأنشطة والمشروعات البترولية يتناسب مع ما تشهده مصر من تطوير شامل يعكس ملامح الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن تطبيق أنظمة التحول الرقمي في إدارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز يأتي لرفع كفاءتها في ظل الأهمية الكبيرة لهذه المنظومة التي تتصل بمنتج حيوي يمثل أحد متطلبات الحياة اليومية للمواطنين وذلك بالتوازي مع الجهود الكبيرة للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي في كافة مناطق الجمهورية والتي ساهمت بدورها في تخفيف الضغط على منظومة البوتاجاز وترشيد استهلاك المنتج وهو ما أعطى فرصة مواتية للتطوير لدعم كفاءة المنظومة في خدمة مستهلكي البوتاجاز الحاليين.

وتابع الملا خلال الزيارة إجراءات تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز، والتي بدأت أولى ثمارها بتدشين المنظومة الإلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول منتج البوتاجاز بعد إنجاز الخطوات التنفيذية للمنظومة الجديدة بنجاح لتعمل على المتابعة اللحظية لعملية نقل وتداول منتج البوتاجاز منذ وصوله إلى الموانئ في حالة الاستيراد أو إنتاجه محليا من معامل التكرير وتخزينه بالمستودعات وحتى وصوله إلى المستهلك، على إلغاء التدخل اليدوي في عمليات تداول البوتاجاز مما يضمن أعلى مستوى من دقة الأداء والتحكم في كميات التداول لضمان وصول البوتاجاز المدعم للمستهلكين.

وخلال زيارته استعرض الملا موقف نظام سكادا الجديد والذي تم البدء في الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشائه بشركة بتروجاس حيث من المقرر أن يربط جميع مواقع العمل التابعة لبتروجاس بمنظومة إلكترونية رقمية يمكن من خلالها مراقبة ومتابعة كميات البوتاجاز الواردة سواء من خلال خطوط الأنابيب أو السيارات الصهريجية وكذلك متابعة الكميات المنصرفة بدقة، ويتصل ذلك مركزيا بالمركز الرئيسي لشركة بتروجاس وبغرفة العمليات بهيئة البترول بغرض التحكم الكامل والمراقبة لجميع مراحل نقل وتعبئة وتوزيع المنتج.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس رأفت عبد الهادي رئيس شركة بتروجاس حول أعمال التطوير غير المسبوقة في منظومة تخزين وتداول وتعبئة البوتاجاز التابعة لشركة بتروجاس، مشيرًا إلى الانتهاء من تطوير مناطق القطامية ومسطرد وأسيوط وقويسنا، وجارى تطوير مناطق طنطا وطموه بالجيزة والإسكندرية والسويس وعجرود.

وتفقد الملا ومرافقوه ميدانيا التسهيلات والبنية الأساسية التي تم تطويرها بمنطقة بوتاجاز القطامية حيث تفقد منطقة شحن وتفريغ السيارات الصهريجية لنقل البوتاجاز بعد تطبيق منظومة الشحن الأوتوماتيكية الجديدة quick coupling كنقلة نوعية في مجال شحن وتفريغ البوتاجاز وتأمين الحمولات على الطرق.

كما تفقد الملا انتظام عمليات تعبئة اسطوانات البوتاجاز بالمنطقة بمعدل يقترب من ١٢٠ ألف أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري يوميا وقام بالوقوف على ما تم من أعمال للتطوير في التسهيلات الخاصة بتعبئة الاسطوانات حيث تم تحويل جميع أنظمة التعبئة من النظام الميكانيكي الي الالكتروني فضلا عن تطوير أحواض اختبار الاسطوانات وإنشاء مظلتي اصلاح وصيانة جديدتين للاسطوانات وهو ما يضمن كفاءة تامة ومطابقة المنتج النهائي للمواصفات والجودة وتحقيق أعلى درجات الأمان في الاسطوانات المتداولة بالسوق لجمهور المستهلكين.

كما اطلع الملا على ما تم في مجال تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية حيث تم إحلال وتجديد منظومة الانذار و تأهيلها للربط مع منظومة سكادا الرقمية الجديدة.

رافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس مجدي توفيق والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لتداول وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجيت.