وزير الاتصالات: ننفذ عدة مبادرات لتقديم خدمات رقمية للمواطنين

كتب- علاء حجاج:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن إجراءات الإصلاح الاقتصادية التي تنفذها مصر كان لها أثارًا إيجابية على زيادة قدرة الدولة في مواجهة التحديات التي تفرضها الجائحة على عدة مستويات.

وأوضح في بيان صحفي اليوم السبت أن جهود الإصلاح هو تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة قطاعات الدولة لتطويع التكنولوجيا في مجابهة التحديات التي فرضتها الجائحة ومنها التعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ مشروع للتشخيص والعلاج عن بعد وإقامة شراكات فاعلة مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لإتاحة العملية التعليمية عبر الانترنت لخدمة 16 مليون طالب، وقد تم توفير أجهزة التابلت لعدد مليون طالب في الصف الثالث الاعدادي والبدء في تصنيع التابلت في مصر في سبيل توفيره بأسعار اقتصادية في متناول الطلبة.

جاء ذلك خلال كلمته أثناء مشاركته في جلسة حوارية افتراضية بمنتدى باريس للسلام حول جهود سد الفجوة الرقمية من أجل التعافي الشامل فيما بعد الجائحة بمشاركة وزيرة الاقتصاد والتحول الرقمي بدولة توجو، ومدير الإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية بالمفوضية الأوروبية، ورئيس شركة بلو تون للتكنولوجيا والإنترنت، وأدار الجلسة مؤسس ورئيس مؤسسة مو إبراهيم لبناء قدرات الحوكمة والقيادة بالقارة الإفريقية.

وأضاف طلعت أنه يتم تنفيذ عدد من المبادرات لتطبيق التقنيات الرقمية المتقدمة لخدمة المواطنين بشكل أفضل وزيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.

بالاضافة إلى العمل على نشر ثقافة استخدام الانترنت وتسهيل سبل وصول المواطنين إليها، مؤكداً على استمرار العمل على رفع كفاءة الانترنت والأمر الذي أثمر عن تضاعف سرعات الانترنت خلال العامين الماضيين لتصل إلى 44.7 ميجابت في الثانية في يوليو 2021 مقارنة ب 15 ميجابت في الثانية نوفمبر عام 2019 طبقا لمؤشر اوكلا ookla speedtest العالمي لقياس سرعات الانترنت.

موضحا أنه تم طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها لتقديم خدمات المحمول في مصر بنهاية عام 2020 وذلك في إطار جهود تعزيز سرعة شبكات الجيل الرابع.

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لربط المنازل بشبكة الألياف الضوئية في 4500 قرية خلال ثلاث سنوات لخدمة أكثر من 58 مليون مواطن وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد طلعت أن مصر تشغل المركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارات في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ضوء تضاعف حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مصر والذي بلغ أكثر من 390 مليون دولار خلال الأرباع الثلاث الأولى من العام الحالي.

وأضاف انه يتم حاليًا توجيه استثمارات ضخمة للبحث والتطوير وتقديم فرص تدريب وتعلم مكثفة وبناء شراكات فاعلة على المستوى الدولي بهدف تكوين قاعدة من الخبراء في مجال التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء للتصدي التحديات التي تواجه المجتمع المصري.