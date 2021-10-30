نقابة للعاملين بخدمات التوصيل.. كيف يستفيد "طيار الديلفري"؟

كتب- علاء حجاج:

قال أسامة حرفوش، مدير شركة مرسول مصر، المتخصصة في خدمات التوصيل عند الطلب، إن الشركة تدعم توجه الدولة لإنشاء نقابة للعاملين بخدمات التوصيل.

وأضاف لمصراوي، أن الجهات المعنية بالدولة تعمل على إنشاء نقابة للعاملين في خدمات توصيل الطلبات «الديلفرى» بمصر على غرار باقي دول العالم.

وكانت جهات رسمية، أخطرت الشركات العاملة بخدمات التوصيل، بعزمها تأسيس نقابة للعاملين في هذه الخدمة، وهذا يعني أن "الطيار" سيتمتع بالخدمات النقابية.

ويتمتع العاملين تحت مظلة النقابة بخدمات التأمين الصحى الشامل مع انتشار حوادث الدراجات أثناء عمليات التوصيل، كما ستتولى النقابة أيضا تنظيم مبيعات الدراجات البخارية والهوائية بين الشركات وموصلي الخدمات (سائقى الديلفري) فى ظل عدم وجود أب شرعى للقطاع حاليا .

وبحسب حرفوش فإن حجم سوق توصيل الطلبات التقليدية والاونلاين فى مصر يتراوح بين 1.25 و 1.45 مليون طلب يوميا وتستحوذ طلبات الطعام على %60 منها، بينما تتوزع %40 المتبقية على عمليات الشحن الأخرى أو التوصيل من نقطة لنقطة .

يذكر أن وزارة المالية أخضعت مؤخرا مطاعم ومحلات المأكولات، التي توصل خدماتها المُتلقاة عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة البالغ نسبتها %14 بموجب قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021.

وقال حرفوش، إن السوق المصري واحد من أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط لشركة مرسول، نظرا لكبر حجمه ونموه المتسارع.

ويمثل السوق المصري نحو 10 إلى 15% من حجم أعمال الشركة الأم، ولدى الشركة نحو 1.6 مليون عميل في السوق المصري، وتتواجد مرسول في 10 مدن بمصر وهي (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنصورة، الزقازيق، بنها، طنطا، الغردقة) مع وجود خطط مستقبلية للتوسع في باقي المدن المصرية.

وشدد مدير مرسول مصر، على أن جائحة كورونا ساهمت في نمو الطلب على خدمات التوصيل بنسبة 230%، وأن الشركة لديها في الوقت الحالي ما يزيد عن 130 ألف مقدم خدمة توصيل مسجلين على التطبيق وتستهدف الوصول إلى مليون مقدم خدمة توصيل في مصر خلال 5 سنوات، ومليوني مستخدم للتطبيق بنهاية 2022، كذلك تخطط مرسول لإتاحة خدمات الدفع الإلكتروني عبر تطبيق مرسول مطلع العام المقبل.