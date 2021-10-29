"الضرائب" تعلن استقبال المنضمين حديثا لمركز كبار الممولين غدًا

كتب – مصطفى عيد:

قالت مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الجمعة، إنه بناء على تعليمات رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فقد تقرر العمل بمركز كبار الممولين، غدًا السبت، في مواعيد العمل الرسمية، لتقديم الدعم الفنى للممولين لتقديم إقرارات الضريبة على الدخل المقرر تقديمها في 31 أكتوبر والرد على استفساراتهم.

كما يستقبل المركز، الشركات المنضمة حديثًا للمركز بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 501 ) لسنة 2021 بشأن ضم عدد 493 شركة من مأمورية ضرائب الشركات المساهمة القاهرة إلى مركز كبار الممولين، وكذلك بموجب قرار رئيس المصلحة رقم (534 ) لسنة 2021 بشأن نقل ملفات القيمة المضافة الخاصة بهؤلاء الممولين ( بعدد 434 ملف ) من المأموريات الضريبية المسجلين بها إلى مركز كبار الممولين ، توحيدًا لجميع الأوعية الضريبية والمعاملة الضريبية لهم بالمركز .

وأوضح البيان أن المركز يقوم بشرح منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة لهذه الشركات وتسليمها الأكواد الجديدة الخاصة بها ، وذلك تيسيرا عليهم و إمدادهم بالمعلومات وتقديم التوعية اللازمة لهم.

وأضاف أن المركز يقدم الدعم الفنى للشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بهذه المنظومة.