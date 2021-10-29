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أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات الجمعة

12:57 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات الجمعة

أسعار الذهب تتراجع في مصر

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بتراجع أسعار الخام الأصفر عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، خلال تعاملات اليوم، 2 جنيه مقابل أسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 782 جنيهًا مقابل 784 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 670 جنيهًا، وعيار 24 نحو 893.7 جنيه، وقيمة الذهب في الجنيه نحو 6256 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، ووصل بحلول الساعة الواحدة ظهرا، إلى 1793 دولارا للأوقية مقابل 1797.1 دولار أمس.

أسعار الذهب المشغولات الذهبية الذهب اليوم

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