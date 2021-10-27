تيسيرات جديدة للتسجيل المسبق للشحنات "ACI".. ومعيط: 11 ألف مسجل حتى الآن

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، التي تنفذها مصلحة الجمارك، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم 11 ألفًا، وتم استصدار أكثر من 80 ألف رقم "ACID"، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير أن أكثر من 50 ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر سجلوا حسابات إلكترونية على منصة "بلوك تشين" منذ الإطلاق التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي وحتى الآن.

وأكد أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" تسير بخطى ثابتة منذ بدء التطبيق الإلزامي اعتبارًا من أول أكتوبر الحالي بالموانىء البحرية، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل الفوري مع أي تحديات أو معوقات قد تُواجه مجتمع الأعمال، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.

وذكر الوزير أن هذه الجهود تستهدف الإسهام في تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تيسيرًا على المتعاملين مع المنظومة الجديدة "ACI" تم السماح بإمكانية تعديل القيمة المقر عنها، وميناء الشحن والوصول والنظام الجمركي، وكميات الشحنة وأوزانها ووحداتها، ومقدم البيان، وإضافة فاتورة، وبند جمركي جديد؛ وذلك بعد صدور رقم "ACID" وقبل الشحن.

وأشار إلى أنه بعد تعديل البيانات يتم إصدار نفس رقم الـ "ACID" مميزًا بالحرف "M"، ويتم الالتزام بوضع هذا الرقم الجديد على جميع مستندات الشحنة.

وأوضح غتوري أنه يمكن للمستورد والمصدر الأجنبي ووكيل الشحن الاستعلام عن صلاحية رقم "ACID" على بوابة "نافذة" قبل الشحن، بينما يتاح للوكيل الملاحي الأجنبي الاستعلام عنه عند تمام الشحن.

وذكر أنه يجب إثبات رقم "ACID" على الفواتير التجارية ومستندات الرسالة وليس على أوراق منفصلة وذلك طبقًا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

وقال غتوري إنه إذا كانت "الحاوية" تحتوي على بضائع مشتركة لأكثر من مستورد وتخضع كل منهم لنظام جمركي مختلف، فإنه يتم الحصول على رقم "ACI" لكل شحنة من حسابها على "نافذة" وعند الوصول يتم تفريغ الشحنة ويعامل كل رقم "ACI" حسب نظام الإفراج المطلوب.

وأضاف أنه في حال التعاقد على كمية كبيرة يتم شحنها على دفعات بموجب فاتورة واحدة ونموذج "4" واحد، فإنه يجب على المستورد إرسال فاتورة لكل شحنة على حدة ويتم الحصول على رقم تسجيل مسبق ومنفصل.

وأشار غتوري إلى أنه بالنسبة لعمل التفويض الإلكتروني من صاحب الشأن إلى شركة التخليص من خلال منصة "نافذة"، يتم التفويض من حساب صاحب الشأن مع ذكر الرقم الضريبي لمكتب التخليص وليس رقم الرخصة وعليه يمكن للحسابات التابعة لمكتب التخليص اختيار صاحب الشأن من خلال قائمة المستوردين عند طلب الحصول على الرقم التعريفي "ACID".

وأكدت الدكتورة منى ناصر، مساعدة وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، استمرار عقد اللقاءات التعريفية بالمنظومة الجديدة مع سفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحري، والغرف الملاحية لشرح إجراءات المنظومة والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بها.

وذكرت أن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال في مختلف روافد المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، يُجسد شراكة حقيقية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وأوضحت منى ناصر أن الوزارة تلقت عبر الواتسآب برقم: (01222200899)، والبريد الإلكتروني: (ACI.Support@Customs.gov.eg) أكثر من 7500 استفسار حتى الآن، وتم الرد الفوري عليها.