أسعار النفط تتجه لأول خسارة أسبوعية في 7 أسابيع مع تباطؤ الطلب

القاهرة – مصراوي:

هبطت أسعار النفط، وأوشك خام برنت على تسجيل أول خسارة أسبوعية في 7 أسابيع مع تباطؤ الطلب على منتجات النفط في قطاع توليد الطاقة وسط تراجع أسعار الفحم والغاز، في حين أثرت توقعات بشتاء دافئ في الولايات المتحدة أيضا على السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 84.11 دولار للبرميل مع إغلاق الأسواق الآسيوية، بعد انخفاضه 1.21 دولار في الجلسة السابقة.

ولامس برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 86.10 دولار أمس الخميس، لكنه كان في سبيله للهبوط 0.9% هذا الأسبوع، وهو أول انخفاض أسبوعي له منذ الثالث من سبتمبر.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا بما يعادل 0.6% إلى 82.01 دولار للبرميل، بعدما خسرت 92 سنتا أمس.

وقال نائب رئيس إدارة السلع الأولية في كوتاك للأوراق المالية، رافيندرا راو "شهد النفط بعض التصحيح ضمن عمليات بيع في السلع الأولية وسط تجدد المخاوف من فيروس كورونا وتوقعات بشتاء أكثر اعتدالا في الولايات المتحدة".

وتشير توقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أن الطقس الشتوي في معظم أنحاء الولايات المتحدة سيكون أكثر دفئا من المتوسط.

وسجلت أسواق النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع بسبب مخاوف من نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، الأمر الذي شجع على التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.