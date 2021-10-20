رئيس البورصة: نأمل أن يكون إي فاينانس"فاتح شهية" للطروحات الحكومية والخاصة

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إنه يأمل أن يكون طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية "فاتح شهية" لمزيد من الطروحات الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فريد في مؤتمر صحفي لإطلاق التداول على سهم شركة إي فاينانس الحكومية، اليوم الأربعاء "نأمل طروحات إضافية سواء حكومية أو قطاع خاص".

وبدأت البورصة المصرية اليوم الأربعاء التداول على سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وطرحت شركة إي فاينانس حصة تصل إلى 26.1% من رأسمالها في السوق مقابل نحو 5.8 مليار جنيه.

وأضاف فريد أن الطروحات الجديدة تقوي جانب العرض في السوق وهو أمر بالغ الأهمية إضافة إلى الطلب من المستثمرين، وإتاحة عملية التداول وفق نظم حديثة.

وتأسست الشركة في عام 2005، كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تحتكر القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل.