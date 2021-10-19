"وقف الأكواد".. قصة الهبوط العنيف في البورصة المصرية قبل إيقاف التداول

كتبت – شيماء حفظي:

هوى مؤشرا البورصة EGX70 وEGX100 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ما اضطر إدارة السوق لوقف التعاملات لمدة نصف ساعة لاحتواء الخسائر.

وقالت البورصة في بيان اليوم الثلاثاء، عند الساعة الثانية ظهرا تقريباً، إنه تقرر إيقاف جلسة التداول اليوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021 لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5%.

وكشف محللون بسوق المال، لمصراوي، أسباب التراجع الكبير في الأسهم، خلال تعاملات اليوم، ما أدى إلى الإغلاق.

وقالت مصادر بسوق المال، إن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارا بوقف 3 أكواد لثلاثة من كبار المستثمرين المتعاملين بالسوق، و"هو ما يعد إجراءً عنيفا وله تأثير سلبي على المتعاملين وبالتالي على السوق بشكل عام".

"قرار الهيئة بوقف الأكواد دون إعلان إجراءات وأسباب هذا الوقف، خاصة وأن الأكواد لمستثمرين لديهم محافظ كبيرة ويستثمرون في الكثير من الأسهم، أثار مخاوف المتعاملين" وفقا للمصادر.

وأشارت المصادر إلى أنه إذا ثبت للهيئة فعليا مخالفة هذه الأكواد، وهي أزمة يتم التداول بشأنها منذ سنوات، فتوقيت القرار يفتح المجال أمام الكثير من التساؤلات، لأنه جاء في ظل أوضاع سيئة تمر بها البورصة منذ بداية العام، ووسط مخاوف فعلية لدى المستثمرين من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ويأتي قبل ساعات من التداول على سهم أي فاينانس، والتي قد تعد رسالة سلبية للسوق.

وكانت الهيئة التعاملات ألغت الأحد الماضي، تعاملات على الورقة المالية زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وهذا أثر أيضًا على السوق، وفقا لما قالته مصادر بالسوق.

وقالت منى مصطفى، مديرة التداول في شركة عربية أون لاين، لمصراوي، إن المؤشر الرئيسي أنهى تعاملاته منخفضًا عند 0.7% مع ظهور ضغوط بيعية بعدما وصل مستوى المؤشر عند 11300 نقطة، لكن ما ضاعف هذه الضغوط، وقف بعض الأكواد في البورصة.

وشرح محلل آخر، تأثير وقف الأكواد بأن "المستثمرين كانوا يتعاملون على هذه الأكواد بأموال شركات السمسرة "المارجن" ومع هذه التسريبات أصبحت الشركات بحاجة إلى جمع أموالها، وهذا دفع المستثمرين للبيع لرد أموال الشركات، وهذا طبعا ضاعف من الضغوط البيعية".

وتنتظر البورصة، غدًا الأربعاء، بدء التداول على سهم شركة إي فاينانس الحكومية، والتي طرحت نسبة 26% من رأسمالها في اكتتاب خاص وعام انتهي الأحد الماضي.

وتوقع المحلل، ألا يؤثر الوضع في السوق خلال تعاملات اليوم على أداء السهم غدًا، خاصة مع وجود طلبات شراء كبيرة في الاكتتاب العام تخطى عدد تغطيته 61 مرة.