وزير الاتصالات من إكسبو: 18 كابل بحري يمر عبر مصر منهم 5 قيد الإنشاء

دبي-علاء حجاج:

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن موقع مصر الجغرافي في قلب العالم يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابل بحري، ويجرى حاليا إنشاء 5 أخرين؛ حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 90% من حركة البيانات في أسيا وأوروبا.

وأضاف خلال ندوة "فرض الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية في مصر" خلال معرض إكسبو 2020 دبي، أن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإطلاق كابل الاتصالات البحري العملاق "هارب"Harp حول قارة أفريقيا بهدف توصيل خدمات انترنت بجودة وسرعة عالية وأقل تكلفة للدول الأفريقية سواء الساحلية أو الداخلية.

وأشار إلى أنه يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة يبلغ طولها 4 آلاف كيلو متر مربع، كما تم زيادة عدد محطات إنزال الكابلات البحرية الدولية من 6 محطات إلى عشرة محطات إنزال خلال العام الحالي.

وقال إن قطاع الاتصالات يعد أكثر قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16%؛ وساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5%؛ كما يشهد ارتفاع مستمر في أعداد المتخصصين العاملين بالقطاع بنسبة زيادة 10% سنويا.

وأوضح تقدم ترتيب مصر في عدد من التقارير الدولية حيث جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي في 2020، وتطور ترتيب مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة 8 مراكز خلال عام، كما ارتفع متوسط سرعة الإنترنت لنحو 7 أضعاف لتصبح مصر في المركز الرابع أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، كما تقدم ترتيب مصر 55 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي خلال عام واحد.

وأضاف طلعت أن مصر تشغل المركز الأول في جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وارتفع حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مصر مع الربع الثالث من العام الحالي بما يمثل ضعف قيمة الاستثمارات المتدفقة عن العام الماضي.

كما جاءت مصر في الـمركز الأول على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والخامس عشر عالمياً لأفضل مواقع الخدمات العالمية والتعهيد؛ منوها إلى أنه يوجد نحو 85 ألف من المتخصصين العاملين في مجال تصدير الخدمات التكنولوجية من مصر لعدد 100 دولة حول العالم بعشرين لغة.