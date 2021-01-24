السويس للأسمنت تبيع حصتها بشركة تابعة في الكويت

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة السويس للأسمنت، في بيان له اليوم الأحد، أنها عرضت مساهمتها في شركة أسمنت الهلال الكويتية (51% من رأس المال) للبيع من خلال بورصة الكويت اليوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان لها في البورصة المصرية اليوم، إن هذا العرض يأتي في إطار قرارات مجلس الإدارة في 5 مارس الماضي، بتفويض كل من العضو المنتدب ورئيس القطاع المالي في التفاوض لبيع مساهمة شركة السويس للأسمنت في شركة أسمنت الهلال لأي مشترٍ مهتم، وتنفيذ الصفقة بالقيمة العادلة التي تعكس مضاعف ربحية مقبول.

وكانت بورصة الكويت أعلنت عقد جلسة مزاد اليوم الأحد لبيع نحو 51.746 مليون سهم من الأسهم المصدرة لشركة أسمنت الهلال تمثل نسبة 51% من رأسمال الشركة بسعر ابتدائي 0.05798 دينار كويتي بقيمة إجمالية نحو 3 ملايين دينار.

وأشارت بورصة الكويت في بيان سابق لها، إلى أنه تم الاتفاق بين شركة أسمنت السويس "الطرف البائع" وشركة السهم الفضي العقارية "الطرف المشتري" على هذا السعر الابتدائي.

وبحسب بيان بورصة الكويت، إذا تقدم مشترٍ آخر بسعر أعلى من السعر الابتدائي ومضى على هذا السعر 5 دقائق دون أن يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى يرسى عليه المزاد، وأنه إذا مر ربع ساعة على بدء المزايدة دون أن يتقدم مشترٍ آخر بسعر أعلى سيتم إرساء المزاد على المشتري الابتدائي "شركة السهم الفضي"، وهو ما حدث بالفعل.

وأعلنت بورصة الكويت في بيان لها اليوم، أنه لم يتقدم أي طرف آخر لدخول المزاد، وعليه سوف تستكمل إجراءات البيع بين البائع (شركة السويس للأسمنت)، والمشتري الابتدائي (السهم الفضي العقارية)، بحسب ما هو معلن مسبقا.

وأسمنت الهلال هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة الكويت منذ ديسمبر 1998، وتعمل في قطاع المواد مع التركيز على مواد البناء، ويقع مقرها في مدينة الكويت، بدولة الكويت، وتم تأسيسها في يناير 1984.

وتعد شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها في عام 1977، وتعمل في إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه وغيره من المنتجات المتفرغة من صناعة الأسمنت والمرتبطة بها، وإنتاج مواد البناء الأخرى ومستلزمات التشييد والاتجار فيها، واستغلال المناجم والمحاجر فيما عدا الرمل والزلط.