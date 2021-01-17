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وزير الاتصالات يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا

12:14 م الأحد 17 يناير 2021
وزير الاتصالات يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا

جانب من اللقاء

كتب- علاء حجاج:

استقبل عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيرجى تيرينتييف سفير دولة بيلاروسيا، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها بناء القدرات، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني.

وقال طلعت، في بيان اليوم الأحد، إن الوزارة مهتمة بدعم الإطار التشريعي، حيث صدر مؤخرًا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية الذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) كما يتم العمل حاليا من أجل إصدار قانون المعاملات الالكترونية.

ورحب سفير بيلاروسيا بتعميق التعاون بين مصر وبلاده في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في كافة المجالات في ظل تزايد الاعتماد على أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم بأجمعه.

وأكد السفير على أهمية التعاون في إتاحة التدريب المتخصص من أجل توفير الكفاءات الشابة المتميزة في المجالات التكنولوجية.

عمرو طلعت سفير بيلاروسيا مجالات التكنولوجيا

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