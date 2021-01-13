اتفاقية بين "التضامن" و"المصرية للاتصالات" لتوفير 3.5 مليون شريحة محمول لمستحقي تكافل وكرامة

كتبت- ياسمين سليم:

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء، لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة".

وقال بيان من الوزارة إن الاتفاقية تهدف لتوفير 3.5 مليون شريحة محمول لمستحقي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للمكالمات الصوتية ونقل البيانات بتكلفة رمزية مما يسهل على المواطن التواصل مع الوزارة بكافة مكاتبها.

وأوضح البيان أن الوزارة سيكون متاحًا لها تتبع حالة المستفيدين من برامجها حال تغير بيانات الأسرة أو استطلاع رأيهم عن الخدمات المقدمة بالإضافة إلى طرح خدمات أخرى تتكامل مع الخدمات المقدمة إليهم.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في البيان إن الوزارة تسعى حاليًا لتوحيد جميع خدمات الحماية في بطاقة ذكية واحدة للمواطن الواحد، مع التأكيد على ضرورة وجود الرقم القومي على البطاقات الذكية.

وبحسب عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن بموجب الاتفاقية فإن الشركة المصرية للاتصالات ستقدم خدمات الاتصالات المرخص لها إلى مستفيدي برامج الدعم النقدي من الفئات الأكثر احتياجا وبصفة خاصة الأرامل والمطلقات والأسر المعيلة وكبار السن والأيتام وذوي الإعاقة.

وأضاف أنها ستتيح باقة خدمات متكاملة لهم على مستوى خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة بما يسهم في ضمان استمرار التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعي والمواطنين.