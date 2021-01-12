ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد الجرام الواحد 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 814 جنيهًا مقابل 810 جنيهات، أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 698 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 930 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 6512 جنيها.
وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بنسبة 0.97%، لتسجل الأوقية 1861.7 دولار في تمام الساعة 12:32 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
150753
عدد المصابين
-
119212
عدد المتعافين
-
8249
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
90748286
عدد المصابين
-
64892318
عدد المتعافين
-
1944386
عدد الوفيات
إعلان