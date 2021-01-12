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ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

01:13 م الثلاثاء 12 يناير 2021
ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد الجرام الواحد 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 814 جنيهًا مقابل 810 جنيهات، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 698 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 930 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 6512 جنيها.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بنسبة 0.97%، لتسجل الأوقية 1861.7 دولار في تمام الساعة 12:32 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب شعبة تجار الذهب

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